Vip | all' asta i gioielli d' artista di Marina Ripa di Meana

Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - a vendita di gioielli di Pandolfini è sempre attesa con interesse da collezionisti e operatori, quella della prossima sessione, che si terrà il 23 giugno, lo sarà ancor più e vivrà un momento veramente speciale, un po' unico, come unici sono i gioielli che saranno proposti con sezione e catalogo dedicati: Vanno all'asta i gioielli appartenuti a Marina Ripa di Meana. Saranno battuti da Panfolfini il 23 giugno a Firenze: tra i 43 lotti spiccano una grande spilla a colonna in oro, onice e diamanti; un bracciale a forma di fiocco in oro giallo con diamanti e una grande acquaMarina; un altro bracciale rigido di forma geometrica con diamanti firmato Schullin; i bracciali Momolite di J.Rivière; il bracciale a forma di grande ...

