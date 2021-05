Vangelo e parola del giorno, giovedì 13 maggio 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, giovedì 13 maggio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 18,1-8 In quei giorni, Paolo lasciò Atene e si recò a Corìnto. Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i Giudei.Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel13La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 18,1-8 In quei giorni, Paolo lasciò Atene e si recò a Corìnto. Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i Giudei.Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di ...

