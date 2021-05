Vaccini Lazio, sold out l’open day AstraZeneca per over 40 (Di giovedì 13 maggio 2021) Open day per il vaccino AstraZeneca nel Lazio agli over 40 già sold out. Un “successo straordinario” per il weekend di somministrazioni di sabato e domenica 15 e 16 maggio, spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “In meno di 3 ore sold out a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo”, annuncia, aggiungendo: “La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti – sottolinea in una nota – L’esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale”. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Open day per il vaccinonelagli40 giàout. Un “successo straordinario” per il weekend di somministrazioni di sabato e domenica 15 e 16 maggio, spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “In meno di 3 oreout a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo”, annuncia, aggiungendo: “La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti – sottolinea in una nota – L’esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

