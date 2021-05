Urbano Cairo, tutti i guai dell’editore del Corriere. In arrivo il lodo arbitrale sulla vendita della sede di via Solferino a Blackstone (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempi duri per Urbano Cairo. Il suo Torino si barcamena a fondo classifica in un campionato da dimenticare, inanellando il terzo bilancio consecutivo in rosso (19 milioni). Complice il Covid, poi, il suo gruppo, Cairo Communication, ha bruciato nel 2020 più di 200 milioni di fatturato, mentre La7 ha registrato 6 milioni di perdite operative. Come se non bastasse è in forse anche l’esito della battaglia legale con il fondo americano Blackstone sul palazzo Rcs di via Solferino a Milano, sede del Corriere della Sera. Con il rischio che Rcs possa essere costretta a tirar fuori fino a 300 milioni per risarcire Blackstone che ha dovuto rinunciare alla vendita dell’immobile ad Allianz a causa del contenzioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempi duri per. Il suo Torino si barcamena a fondo classifica in un campionato da dimenticare, inanellando il terzo bilancio consecutivo in rosso (19 milioni). Complice il Covid, poi, il suo gruppo,Communication, ha bruciato nel 2020 più di 200 milioni di fatturato, mentre La7 ha registrato 6 milioni di perdite operative. Come se non bastasse è in forse anche l’esitobattaglia legale con il fondo americanosul palazzo Rcs di viaa Milano,delSera. Con il rischio che Rcs possa essere costretta a tirar fuori fino a 300 milioni per risarcireche ha dovuto rinunciare alladell’immobile ad Allianz a causa del contenzioso ...

Advertising

ricpuglisi : Trovo davvero buffa la scelta di Urbano Cairo di essere così gentile con il @Mov5Stelle - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Urbano Cairo, tutti i guai dell’editore del Corriere. In arrivo il lodo arbitrale sulla vendita della sede di via Solf… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Urbano Cairo, tutti i guai dell’editore del Corriere. In arrivo il lodo arbitrale sulla vendita della sede di via Solf… - fattoquotidiano : Urbano Cairo, tutti i guai dell’editore del Corriere. In arrivo il lodo arbitrale sulla vendita della sede di via S… - GiudaRossi : RT @MagElecto: #La7 La programmazione della rete di Urbano #Cairo non funziona. Le #ricadute negative delle faziosità dei #programmi si ved… -