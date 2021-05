Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021)dailynews radiogiornale il promozione una buona sera della redazione e Gabriella Luigi in studio un’apertura nelle decreto sostegni B se si va verso un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato che sarà legato alla promozione e ad un periodo di prova massimo di sei mesi con sgravi contributivi al 100% che andranno restituiti in caso di non assunzione la norma punta a favorire la ripartenza creando un’alternativa e licenziamenti il primo blocco scade Infatti il 30 giugno per i settori del Commercio del turismo tra i più colpiti della pandemia il decreto dovrebbe prevedere anche un esonero contributivo al 100% per i dipendenti che saranno riconfermati dopo il blocco dei licenziamenti e la fine della cassa covid a ottobre la Val d’Aosta chiede di essere inserita in zona gialla partire da lunedì e lei presidente della regione ha scritto una lettera al ministro ...