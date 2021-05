Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 16:10 (Di giovedì 13 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e viene ritrovato l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio in un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per covid in Italia si è allentata ulteriormente la pressione sugli ospedali in 35 giorni ricoveri con sintomi nei reparti i compiti si sono ridotti del 49 1% di 45 uno quelli nelle terapia intensiva lui indica la fondazione gimbe che nel suo monitoraggio rileva che nella settimana dal 5 al 11 maggio ricoverati con sintomi sono diminuiti di 3239 pari al 17,8% dei ricoveri nelle terapie Intensive sono diminuiti di 371 % nella stessa settimana nuovi casi sono ridotti del 19% a 63409 contro i 78309 di quella precedente e i decessi sono diminuiti del 15 4% a 1544 da 1826 Per quanto riguarda la campagna vaccinale secondo Jim è necessario integrare il sistema della prenotazione volontarie con sistema ha chiamato Attiva ci ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)dailynews radiogiornale e viene ritrovato l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio in un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per covid in Italia si è allentata ulteriormente la pressione sugli ospedali in 35 giorni ricoveri con sintomi nei reparti i compiti si sono ridotti del 49 1% di 45 uno quelli nelle terapia intensiva lui indica la fondazione gimbe che nel suo monitoraggio rileva che nella settimana dal 5 al 11 maggio ricoverati con sintomi sono diminuiti di 3239 pari al 17,8% dei ricoveri nelle terapie Intensive sono diminuiti di 371 % nella stessa settimana nuovi casi sono ridotti del 19% a 63409 contro i 78309 di quella precedente e i decessi sono diminuiti del 15 4% a 1544 da 1826 Per quanto riguarda la campagna vaccinale secondo Jim è necessario integrare il sistema della prenotazione volontarie con sistema ha chiamato Attiva ci ...

