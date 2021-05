Tutta l’emozione di Sinisa Mihajlovic, che sarà nonno: «Mi viene da piangere» (Di giovedì 13 maggio 2021) A diventare nonno Sinisa Mihajlovic non pensava proprio, o forse nemmeno lo sperava, così quando la figlia Virginia gli ha rivelato di essere incinta l’incredulità ha preso il sopravvento, per poi lasciare il posto alle lacrime di gioia. A raccontare il momento è stata proprio la futura mamma, che ha regalato ai membri della famiglia delle tutine da neonato. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) A diventare nonno Sinisa Mihajlovic non pensava proprio, o forse nemmeno lo sperava, così quando la figlia Virginia gli ha rivelato di essere incinta l’incredulità ha preso il sopravvento, per poi lasciare il posto alle lacrime di gioia. A raccontare il momento è stata proprio la futura mamma, che ha regalato ai membri della famiglia delle tutine da neonato.

