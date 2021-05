Truppe israeliane al confine con la Striscia, a un passo dall'invasione: i razzi non si fermano, scenario catastrofico (Di giovedì 13 maggio 2021) Attacchi incrociati continuano ad assediare israeliani e palestinesi, impegnati in un conflitto deflagrato per l'ennesima volta due giorni fa con il lancio di centinaia di razzi dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. Adesso il Paese di Benjamin Netanyahu si starebbe preparando - come riporta il Corriere della Sera - per una possibile invasione di terra della Striscia. I lanci di razzi da parte di Hamas e i raid di Israele avrebbero provocato finora circa 80 morti. L'esercito israeliano, in particolare, ha spiegato che sono 1.100 i razzi sparati dai palestinesi dall'inizio delle ostilità. Jonathan Conricus, uno dei portavoce dell'esercito, ha anche sostenuto che circa 200 di quei razzi siano caduti dentro la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Attacchi incrociati continuano ad assediare israeliani e palestinesi, impegnati in un conflitto deflagrato per l'ennesima volta due giorni fa con il lancio di centinaia didi Gaza verso il territorio israeliano. Adesso il Paese di Benjamin Netanyahu si starebbe preparando - come riporta il Corriere della Sera - per una possibiledi terra della. I lanci dida parte di Hamas e i raid di Israele avrebbero provocato finora circa 80 morti. L'esercito israeliano, in particolare, ha spiegato che sono 1.100 isparati dai palestinesi'inizio delle ostilità. Jonathan Conricus, uno dei portavoce dell'esercito, ha anche sostenuto che circa 200 di queisiano caduti dentro la ...

Advertising

ProfetaMatto : Prima di concretizzare una invasione di terra a Gaza, Israele si assicurerà la non belligeranza delle altre nazioni… - CarlosGraziosi : I sassi che i palestinesi stanno lanciando contro le truppe israeliane sono in realtà ciò che rimane delle loro cas… - Infoconte : Proiettili al #Fosforo_bianco sparati dalle truppe di occupazione israeliane su #GazaUnderAttack - EureosCriss : RT @Potemkin959: Le truppe israeliane stanno per entrare in Gaza A Gaza, nel live streaming, il muezzin prega a tutto volume mentre in lon… - LiveAvanti : Check out this article: Le truppe israeliane si radunano lungo il confine di Gaza tra razzi e attacchi aerei -… -