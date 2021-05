Tommaso Zorzi conferma le voci sul compagno | “Non sono solo”

Advertising

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - mimanchiooo : @contortaaaa Tommaso zorzi(pentita) - Fortuna18473849 : @tommaso_zorzi Si tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo la Santarelli. ? #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Nell'ultima puntata de ' Il Punto Z ', il talk trasmesso in streaming su Mediaset Play condotto da, è stato intervistato Andrea Damante . Il ragazzo è conosciuto dai telespettatori per aver partecipato come tronista a 'Uomini e Donne' uscendo dal programma insieme a Giulia De Lellis . ...L'esperienza di Vera Gemma a ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, ha dato una nuova linfa alla sua carriera televisiva. L'attrice difatti, nonostante abbia passato poche settimane in Honduras, è riuscita a ...Tommaso Zorzi non è più single? L'influencer ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale a Il Punzo Z, cosa ha detto in merito alla sua nuova conoscenza.Cesare Cremonini racconta la schizofrenia e come l'ha affrontata: "Avevo un mostro dentro di me" Cesare Cremonini ha raccontato cosa significa avere dentro di sé una figura estranea. In un'intervista ...