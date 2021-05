Teatro alla Scala: Riccardo Muti e Riccardo Chailly, lite dietro le quinte: ecco cosa è successo (Di giovedì 13 maggio 2021) Riccardo Chailly e il suo predecessore Riccardo Muti si sono scontrati dopo il concerto-evento che ha segnato la riapertura del Teatro alla Scala di Milano. L'ex direttore musicale del Teatro alla Scala, Riccardo Muti, e l'attuale direttore musicale Riccardo Chailly, che il giorno prima aveva diretto coro e orchestra durante il concerto di riapertura alla fine di 199 giorni di limitazioni anti Covid, sono stati protagonisti di uno scontro a cui hanno assistito diversi testimoni oculari. A quanto pare, tutto è iniziato quando Chailly ha deciso di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)e il suo predecessoresi sono scontrati dopo il concerto-evento che ha segnato la riapertura deldi Milano. L'ex direttore musicale del, e l'attuale direttore musicale, che il giorno prima aveva diretto coro e orchestra durante il concerto di riaperturafine di 199 giorni di limitazioni anti Covid, sono stati protagonisti di uno scontro a cui hanno assistito diversi testimoni oculari. A quanto pare, tutto è iniziato quandoha deciso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il teatro alla Scala riapre per la prima volta dallo scorso ottobre. La senatrice Liliana Segre, storica abbonata,… - fa_buio : Che bello settimana prossima si torna a teatro salutiamo Lella Costa che ormai per me è l’8x1000 alla chiesa Valdese - stedeaz : RT @Linkiesta: La stagione del @teatrofparenti riparte dai bambini (e dalla radio). @andreeshammah, direttrice, presidente e (anima) della… - Linkiesta : La stagione del @teatrofparenti riparte dai bambini (e dalla radio). @andreeshammah, direttrice, presidente e (ani… - Angela_Lobefaro : Foto appena pubblicata @ Teatro alla Scala -