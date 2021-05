“Te lo dice la pelle” | il 22 maggio tappa a Napoli della campagna sul carcinoma squamocellulare Visite gratuite ai policlinici Federico II e Vanvitelli

Advertising

sampeimuja : Breve storia triste, il primo tecnico mi dice che è partita la scheda elettronica, a pelle non mi piaceva, infatti… - MaryPayne9444 : RT @GiuliaDelbaldo: Questa è una delle canzoncine che cantava Denise , non riesco a caricare l’audio ma tutte le volte che sento la sua voc… - scilla000blu : @DariaCorrente @LauraFRomagnosi @wejirdness Daria, tutti preoccupati perché Awed è pelle e ossa ma pur di difendere… - PiazzaaItalia : @usato_di_sicuro @GiancarloDeRisi Luigi Le tue parole raccontano quello che la politica italiana vi dice. Il probl… - Damiano29555939 : @michele_ice @90ordnasselA Mi fa ridere che dice che bella e guardiola sono i migliori allenatori...bene!!! Uno non… -

Ultime Notizie dalla rete : dice pelle

Agenzia ANSA

... ma questo, secondo il mio punto di vista, cimolto sulla sua spettacolare rappresentazione su ... grazie alla sua potente e incredibile espressività) sulla nostra, ma lascia ai posteri, nel ...[...] ti faccio togliere lain tribunale per quello che hai detto ". Gli animi si sono ...cose terrificanti. [...] Mica ci saranno dei volontari che sostengono le spese per fare uscire un ...Dopo la vittoria del terzo David di Donatello, Alex Infascelli ricorda quando Bernardo Bertolucci lo chiamò per girare un video per Io ballo da ...Fa tappa a Napoli, il 22 maggio, la Campagna nazionale di sensibilizzazione e screening sul carcinoma squamocellulare 'Te lo dice la pelle', che prevede visite dermatologiche gratuite. (ANSA) ...