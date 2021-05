Samsung coinvolta nella crisi mondiale dei chip per i Galaxy A

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladeista colpendo anche: come riportato da ‘thelec.kr‘, la produzione deiA pare non stia raggiungendo le quantità attese dalla società. IA72 eA52 sono stati lanciati a metà marzo, ma negli USA non risultano disponibili (sono reperibili solo in alcuni mercati europei). IlA71 l’anno scorso era arrivato in America, anche in versione 4G, ed è difficile pensare che l’azienda asiatica abbia deciso di non riproporre la sua versione aggiornata allo stato attuale. I device avrebbero dovuto debuttare a livelloentro la fine di aprile, ma ad oggi, arrivati ormai quasi a metà maggio, ancora non ci è riuscita (cosa alquanto insolita). La produzione di ...