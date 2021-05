Sambi Lokonga | il Milan studia il gioiello dell' Anderlecht

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ventotto milioni di sterline: ecco il prezzo concordato con il Chelsea per il riscatto di Tomori, che ilritiene un punto di riferimento per il presente e per il futuro. Difficile ottenere uno ...

Advertising

KimmichMerd4 : @Paperumma99 Ho già risposto se proprio devi comprarlo prendi Ricci o Sambi Lokonga cuore rossonero - AleZ_27 : 5. Centrocampo: serve prendere solo un quarto ricambio, i due titolari + prima riserva ce l’abbiamo già; Sambi Loko… - giacomodieci10 : Per la mia (piccola) rubrica di analisi di giovani giocatori oggi ho scelto Albert Sambi #Lokonga dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sambi Lokonga

Corriere dello Sport.it

E si spiegano così le manovre del Milan in Belgio , dove il club rossonero sta valutando da qualche mese un centrocampista belga di origini congolesi e ghanesi: si chiama Albert, ha ...Albertè uno dei giovani sul taccuino del Milan. Il centrocampista belga dell'Anderlecht può cambiare aria in estate. Il ds del club, Verbeke, ha aperto alla sua cessione Via libera per Albert ...Calciomercato Milan. Sambi Lokonga, il gioiello dell’Anderlecht, Regista o mezzala, classe 1999, è il prossimo obiettivo ...Il futuro di Soualiho Meitè è sempre più distante dai colori rossoneri, in settimana Maldini e Massara hanno incontrato l'agente ...