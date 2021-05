Ruby | prima condanna per le bugie sul bunga bunga Condannato a due anni il pianista di Arcore Danilo Mariani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) È arrivata laper falsa testimonianza nell’ambito del complicato labirinto dei processi innescati dall’affaire. Il tribunale di Siena hato a due, ilsenese che era presente alle cosiddette cene eleganti. Lo stesso tribunale aveva stralciato la posizione dirinviando al 21 ottobre il processo per corruzione che lo vede vede imputato insieme a Silvio Berlusconi. Il rinvio per Berlusconi, a cui il pm Valentina Magnini non si è opposta ritenendo sufficiente la documentazione sanitaria prodotta e non richiedendo così come accaduto nelle precedenti udienze ulteriori accertamenti medici sulle condizioni dell’ex premier. Berlusconi è infatti tornato al San Raffaele per ...