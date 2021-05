Ricorso Lazio | la decisione ufficiale sulla gara rinviata col Torino

Advertising

tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Il Collegio di garanzia ha respinto il ricorso della #Lazio sulla gara col #Torino: si giocherà dunqu… - pasqualinipatri : Torino-Lazio, il Collegio di Garanzia dello Sport respinge il ricorso dei biancocelesti: si gioca il 18 maggio… - Inter_Rompi : RT @serieApallone: #LazioTorino si gioca, respinto ultimo ricorso Ecco la decisione del Collegio di Garanzia del Coni: come stabilito dalla… - Angelredblack1 : RT @serieApallone: #LazioTorino si gioca, respinto ultimo ricorso Ecco la decisione del Collegio di Garanzia del Coni: come stabilito dalla… - ilnapolionline : UFFICIALE - Il CONI respinge il ricorso. Si giocherà Lazio-Torino - -

Ultime Notizie dalla rete : Ricorso Lazio

Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto ildella, riguardante la mancata disputa della partita contro il Torino , inizialmente in programma allo stadio Olimpico lo scorso 2 marzo. La sfida era stata rinviata a causa di una serie ...S.p.a.. Dichiara inammissibile ilincidentale presentato dalla società Torino F. C. S.p.a.'.Si chiude con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport il caso della mancata disputa di Lazio-Torino, che quindi come stabilito dalla FIGC si recupererà il prossimo ...Si chiude con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport il caso della mancata disputa di Lazio-Torino, che quindi come stabilito dalla FIGC si recupererà il prossimo ...