Ricevute per sbaglio 4 dosi di Pfizer, 23enne è disidratata nonostante beva 7 litri d'acqua (Di giovedì 13 maggio 2021) È tenuta sotto osservazione Virginia, la 23enne tirocinante in psicologia all'Asl Toscana nord ovest, da quando per sbaglio le sono state inoculate quattro dosi di vaccino Pfizer. La ragazza è stata presa in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) È tenuta sotto osservazione Virginia, latirocinante in psicologia all'Asl Toscana nord ovest, da quando perle sono state inoculate quattrodi vaccino. La ragazza è stata presa in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano

Advertising

LegaSalvini : MARIO GIORDANO E LA ZANICCHI: 'SOLIDARIETÀ A SALVINI PER IL PROCESSO E LE MINACCE RICEVUTE' - AMorelliMilano : Solidarietà a Matteo Salvini per le minacce ricevute. Sempre dalla parte della democrazia contro il terrorismo! - GoalItalia : ?? BREAKING ?? Comunicato congiunto di Barcellona, Real Madrid e Juventus: 'Ricevute minacce e offese per abbandonar… - ErikPretto : ?? Piena #solidarietà a Matteo Salvini per le vergognose minacce ricevute ???? #iostoconSalvini #Lega - LolaPessy : RT @Masse78: C’avete fatto caso che per gli altri lo stronzo è sempre quello che s’incazza dopo che magari è stato giorni, mesi, anni in si… -