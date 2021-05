Recupero in salita per Morandi: "Ho bisogno di un tutore" (Di giovedì 13 maggio 2021) Il cantante ha pubblicato sui social la foto del palmare ortopedico che dovrà indossare per i prossimi mesi per tornare a muovere la mano destra, gravemente danneggiata dall'incidente dello scorso 11 marzo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Il cantante ha pubblicato sui social la foto del palmare ortopedico che dovrà indossare per i prossimi mesi per tornare a muovere la mano destra, gravemente danneggiata dall'incidente dello scorso 11 marzo

Recupero in salita per Gianni Morandi: "Ora ho bisogno di un tutore"

Il cantante ha pubblicato sui social la foto del palmare ortopedico che dovrà indossare per i prossimi mesi per tornare a muovere la mano destra, gravemente danneggiata dall'incidente dello scorso 11 ...

