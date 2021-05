Punto Z, Elena Santarelli decide di non scusare più gli hater (Di giovedì 13 maggio 2021) Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi ha visto Elena Santarelli schierarsi contro gli hater e la politica di tolleranza nei loro confronti. Il Punto Z, lo sfogo di Elena Santarelli sulla tolleranza per gli hater (Mediaset Play)Proprio dopo aver intervistato Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il conduttore Tommaso Zorzi ha avuto una lunga chiacchierata con Elena Santarelli, dove hanno parlato di tante cose tra cui anche l’edizione dell’Isola dei Famosi alla quale partecipò. Subito dopo Elena ha dichiarato di esser stata molto dispiaciuta per gli attacchi subiti da Tommaso Zorzi durante le ultime settimane sui social, la showgirl ha mostrato di capire lo stato d’animo del conduttore, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021)Z, il programma di Tommaso Zorzi ha vistoschierarsi contro glie la politica di tolleranza nei loro confronti. IlZ, lo sfogo disulla tolleranza per gli(Mediaset Play)Proprio dopo aver intervistato Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il conduttore Tommaso Zorzi ha avuto una lunga chiacchierata con, dove hanno parlato di tante cose tra cui anche l’edizione dell’Isola dei Famosi alla quale partecipò. Subito dopoha dichiarato di esser stata molto dispiaciuta per gli attacchi subiti da Tommaso Zorzi durante le ultime settimane sui social, la showgirl ha mostrato di capire lo stato d’animo del conduttore, ...

Advertising

elena_pressel : RT @TIG_italia: ?????????#ArnonShahar, responsabile della campagna di vaccinazione israeliana, punto di riferimento per tutto il mondo, interve… - elena_villa__ : RT @MayAmidala: @goldensIumbers_ @SRumple_ Va be di quelle che pensano di avere la verità in tasca fregatevene. Il punto è che questa scene… - elena_villa__ : RT @SRumple_: @kscarlett22_ Fino ad un certo punto, e poi si le dichiarazioni e le parole forti no. Hanno esagerato - cantshineasyou : ho appena finito di vwdere il punto z una delle migliori puntate, amdre e natalia erano veramente a proprio agio è… - bucaiola : io e elena punto -