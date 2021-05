Prima la fame | poi le bombe | la programmata distruzione di Gaza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 giu – Sono passati ormai giorni dall’inizio del confronto militare tra Israele e palestinesi. Un conflitto nato per via dell’ennesima tensione etnica, a seguito del solito atteggiamento israeliano che la vede sfrattare e occupare illegalmente interi quartieri, come nel caso del circondario di Shaykh Jarrah, a Gerusalemme Est, e infierire in maniera pesante contro i fedeli che pregano, come nel caso delle irruzioni della polizia nella importantissima moschea di al-Aqsa. Di fatto, Israele ha da decenni militarizzato i territori palestinesi e ne limita fortemente le capacità di spostarsi, lavorare e realizzarsi. Come a, dove a causa del blocco israelo-egiziano l’85% della popolazione – di due milioni di abitanti – vive in povertà assoluta. In Cisgiordania, inoltre, continuano da mesi le rivolte e da decenni gli sforzi di Tel Aviv di colonizzare la regione. ...