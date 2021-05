Pica | vittoria categoria ristoratori con spazi all’esterno

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Grande soddisfazione per l’annuncio da parte del Campidoglio secondo cui bar e ristoranti della Capitale, che lo richiederanno, potranno occupare loo esterno alle proprie vetrine fino al 31 dicembre 2021.” “Unadella Fiepet-Confesercenti che in questi mesi ha piu’ volte sostenuto, attraverso incontri con gli assessori di Roma Capitale, l’importanza e la necessita per il comparto della ristorazione romana – gravemente colpita dalla crisi economica dovuta all’emergenza Covid e da decreti non sempre a favore del segmento agroalimentare – di avere piu’esterni.” “Ora sara’ possibile, nel rispetto del decoro urbano, inserire strutture all’aperto anche per quei locali che non hanno tavolini. Bene questo provvedimento, che rappresenta un segnale importante per le imprese della nostra citta’”. E’ quanto dichiara in ...