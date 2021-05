Piante, fiori e design: Myrrha, la boutique bohémien nel cuore di Bergamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Una boutique bohémien nel cuore di Bergamo, nella multiculturale via San Bernardino. Da Myrrha Store puoi trovare davvero di tutto. Soprattutto se quel che cerchi è ricercato e originale: bouquets, Piante e fiori, ma anche candele e profumazioni. E poi vasi, tappeti, lampade, tessile e arredo in generale. Anche per la cucina. Aperto nel 2017 dal floral designer Massimiliano Campoli e dal socio Igor Locatelli, grande appassionato di interior design, Myrrha è quel che viene generalmente definito un ‘concept store’, per la varietà dei prodotti esposti e la particolarità dell’ambiente: una magica serra che ti accompagna alla scoperta di una casa del ‘500, dove perdersi nella vasta gamma di prodotti floreali e di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Unaneldi, nella multiculturale via San Bernardino. DaStore puoi trovare davvero di tutto. Soprattutto se quel che cerchi è ricercato e originale: bouquets,, ma anche candele e profumazioni. E poi vasi, tappeti, lampade, tessile e arredo in generale. Anche per la cucina. Aperto nel 2017 dal floraler Massimiliano Campoli e dal socio Igor Locatelli, grande appassionato di interiorè quel che viene generalmente definito un ‘concept store’, per la varietà dei prodotti esposti e la particolarità dell’ambiente: una magica serra che ti accompagna alla scoperta di una casa del ‘500, dove perdersi nella vasta gamma di prodotti floreali e di ...

Advertising

zazoomblog : Piante fiori e design: Myrrha la boutique bohémien nel cuore di Bergamo - #Piante #fiori #design: #Myrrha - Simonet82333022 : Adoro le piante grasse....anzi tutte le piante e fiori....buona giornata twitterini.....con la pioggia in Veneto.... - czaziende : Missione Pulito effettua #pulizie ordinarie, straordinarie, servizi di spazzaggio, #disinfestazione. Ha una notevol… - YoushowmeP : RT @mccamozzi: Primo fiore di #Robinia pseudoacacia. Intorno a casa stanno mettendo le foglie adesso, mentre scendendo verso Parma, per 15… - Luca_Scialo81 : Le piante e i fiori che rischiamo di non vedere più per l'estinzione di api e farfalle -

Ultime Notizie dalla rete : Piante fiori PAOLO PEJRONE. "Creare un orto è dare spazio alla poesia" " Io sto dalla parte delle piante " dice. Una passione che l'ha portato, alla vigilia dei suoi 80 ... Fortunato Depero sarà presente con "La città delle api" e poi ci saranno i fiori e le foglie di De ...

Casa di Ottavio Quartione Pompei Nell'atrio erano stati piantati fiori ed altre piante. In una delle camere da letto, raggiungibile dall'atrio, venne ritrovato un sigillo di bronzo con il nome Decimus Octavius Quartio. Proprio ...

Magnolia: tipi di piante, fiori e consigli sulla cura TIMgate Nuovi tour in città con Balconi fioriti Tutto pronto a Santarcangelo per il ritorno di Balconi fioriti. Saltata lo scorso anno a causa della pandemia, la tradizionale manifestazione dedicata a piante e fiori sarà di nuovi protagonista sabat ...

Rivendita di fiori e piante nel cimitero di Muggia Cercasi concessionario Muggia Il Comune di Muggia è alla ricerca di un concessionario per un’area di proprietà comunale, all’interno del cimitero comunale di via di Santa Barbara, dove installare una rivendita di fiori, pia ...

" Io sto dalla parte delle" dice. Una passione che l'ha portato, alla vigilia dei suoi 80 ... Fortunato Depero sarà presente con "La città delle api" e poi ci saranno ie le foglie di De ...Nell'atrio erano stati piantatied altre. In una delle camere da letto, raggiungibile dall'atrio, venne ritrovato un sigillo di bronzo con il nome Decimus Octavius Quartio. Proprio ...Tutto pronto a Santarcangelo per il ritorno di Balconi fioriti. Saltata lo scorso anno a causa della pandemia, la tradizionale manifestazione dedicata a piante e fiori sarà di nuovi protagonista sabat ...Muggia Il Comune di Muggia è alla ricerca di un concessionario per un’area di proprietà comunale, all’interno del cimitero comunale di via di Santa Barbara, dove installare una rivendita di fiori, pia ...