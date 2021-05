Padre di 151 figli e marito di 16 donne: «Mi mantengono loro, il mio lavoro è soddisfare sessualmente le mie mogli» (Di giovedì 13 maggio 2021) Padre di 151 figli e marito di 16 donne ha dichiatato di non lavorare perché il suo lavoro è quello di soddisfare le sue donne sessualmente. Misheck Nyandoro, 66 anni, dice che ogni notte va a letto con quattro delle sue mogli, un’attività che lo occupa a tempo pieno e che potrebbe diventare ancora più impegnativa visto che sarebbe in prossimità di sposare la 17esima moglie. Il veterano di guerra in pensione dello Zimbabwe si è vantato del suo “progetto di poligamia” iniziato 38 anni fa, dicendo al quotidiano locale The Herald: «Quello che sto facendo qui è completare il mio progetto. Un progetto di poligamia che ho iniziato nel 1983 e non intendo fermare finché la morte non mi porterà via». Il suo è un piano ben ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 13 maggio 2021)di 151di 16ha dichiatato di non lavorare perché il suoè quello dile sue. Misheck Nyandoro, 66 anni, dice che ogni notte va a letto con quattro delle sue, un’attività che lo occupa a tempo pieno e che potrebbe diventare ancora più impegnativa visto che sarebbe in prossimità di sposare la 17esimae. Il veterano di guerra in pensione dello Zimbabwe si è vantato del suo “progetto di poligamia” iniziato 38 anni fa, dicendo al quotidiano locale The Herald: «Quello che sto facendo qui è completare il mio progetto. Un progetto di poligamia che ho iniziato nel 1983 e non intendo fermare finché la morte non mi porterà via». Il suo è un piano ben ...

Thelma02559007 : RT @ombrysan: Poi i figli scappano coi barconi per farsi mantenere dagli italiani...Ma fatti un 'nodo' imbecille!!! ?? ?? ?? Padre 66enne dal… - rambonesco : RT @ombrysan: Poi i figli scappano coi barconi per farsi mantenere dagli italiani...Ma fatti un 'nodo' imbecille!!! ?? ?? ?? Padre 66enne dal… - Anna302478978 : RT @ombrysan: Poi i figli scappano coi barconi per farsi mantenere dagli italiani...Ma fatti un 'nodo' imbecille!!! ?? ?? ?? Padre 66enne dal… - MaurizioFuochi : RT @ombrysan: Poi i figli scappano coi barconi per farsi mantenere dagli italiani...Ma fatti un 'nodo' imbecille!!! ?? ?? ?? Padre 66enne dal… - Perla19733917 : RT @ombrysan: Poi i figli scappano coi barconi per farsi mantenere dagli italiani...Ma fatti un 'nodo' imbecille!!! ?? ?? ?? Padre 66enne dal… -