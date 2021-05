Ounas trascina il Crotone e manda un messaggio al Napoli

Advertising

tuttonapoli : Ounas trascina il Crotone che batte l’Hellas: gran prova con gol e assist per l'azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Ounas trascina

TUTTO mercato WEB

Ospiti in vantaggio 1 - 3 al termine dei primo tempo: gol di Magallán, Simy e, a cui i patroni di casa rispondono solo con Hernani. Nella ripresa, prima Gervinho poi Mihaila portano sul 3 - 3 ...... Zanellato ed Henrique, mentre Messias fa qualche metro avanti e si affianca a Simy, mentre... Il Crotone avrebbe quello di scrollarsi di dosso tutti quei numeri che sida settimane, ma ...Non ci sono obiettivi in palio, ma il Crotone vuole onorare la serie A fino all’ultimo match. I pitagorici chiudono il primo tempo in vantaggio contro un Verona distratto e poco propositivo: a decider ...di Antonio Battaglia – Al Crotone basta l’orgoglio di una prima frazione giocata ad armi pari contro i più validi avversari. All’Olimpico la Roma si scatena e segna a ripetizione trascinata dalle gioc ...