Nuvole e possibili temporali anche con grandine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la serata di mercoledì, carica di pioggia, insieme a Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo vediamo cosa ci aspetta sul fronte del tempo a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Tempo variabile giovedì e venerdì sulla Lombardia, a causa di un’area di bassa pressione centrata sulla Francia che trasporta correnti più umide atlantiche verso il nord Italia. Nel fine settimana tendenza a tempo più stabile, seppur con il passaggio di qualche nube, e temperature gradevoli in linea con le medie del periodo. Giovedì 13 maggio 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite sui settori occidentali. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in pianura, instabilità in aumento sui rilievi con rovesci osparsi sulle Prealpi in estensione verso le zone di pianura tra tardo pomeriggio e sera. Locali grandinate di ...