Napoli, ora si è toccato il fondo: paziente defeca sulla sedia di un Pronto Soccorso (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è toccato veramente il fondo. Un uomo, in stato di ebbrezza, ha defecato su una sedia del Pronto Soccorso tra l’incredulità degli altri pazienti. Un gesto inqualificabile che lascia intendere quanto poco rispetto ci sia da parte di alcuni soggetti verso le istituzioni ospedaliere. E pensare che in molti posti del mondo gli ospedali sono visti come ancora di salvezza. Qui a Napoli negli ultimi tempi invece alcuni balordi stanno facendo a gara a chi riesce a sfasciarli nella maniera più cruda e disastrosa che ci sia. Il fatto è accaduto nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Alcuni pazienti hanno filmato la scena e sono scappati via da quel posto. Un ospedale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si èveramente il. Un uomo, in stato di ebbrezza, hato su unadeltra l’incredulità degli altri pazienti. Un gesto inqualificabile che lascia intendere quanto poco rispetto ci sia da parte di alcuni soggetti verso le istituzioni ospedaliere. E pensare che in molti posti del mondo gli ospedali sono visti come ancora di salvezza. Qui anegli ultimi tempi invece alcuni balordi stanno facendo a gara a chi riesce a sfasciarli nella maniera più cruda e disastrosa che ci sia. Il fatto è accaduto neldell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Alcuni pazienti hanno filmato la scena e sono scappati via da quel posto. Un ospedale ...

