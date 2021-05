Migranti. Al via trasferimenti a Lampedusa, 800 lasciano hotspot. Sindaco: "Governo e Ue agiscano" (Di giovedì 13 maggio 2021) Il beltempo consente le operazioni di trasferimento bloccate per giorni. Ieri sera 80 Migranti sono stati imbarcati e condotti a Porto Empedocle. Tajani : "Draghi farà sentire la sua voce in Europa". Bartolo: "Lampedusa non cambierà senza vera riforma Ue" Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) Il beltempo consente le operazioni di trasferimento bloccate per giorni. Ieri sera 80sono stati imbarcati e condotti a Porto Empedocle. Tajani : "Draghi farà sentire la sua voce in Europa". Bartolo: "non cambierà senza vera riforma Ue"

Advertising

valigiablu : Africa, i migranti “clandestini” e quei passaporti che non valgono niente | @antosinopoli - sole24ore : Liberismo xenofobo: la dottrina delle nuove alleanze politiche è priva di basi scientifiche | Post di… - econopoly24 : Liberismo xenofobo: la dottrina delle nuove alleanze politiche è priva di basi scientifiche | Post di… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Il pasticcio dell'accoglienza improvvisata non è ancora in via di risoluzione. L'hotspot si può alleggerire solo piazzando… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La nave quarantena Azzurra è riuscita ad attraccare, dopo il miglioramento delle condizioni del mare,… -