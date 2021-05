Marco Gervasoni: “Io zittito perché di destra”. Ecco i tweet “sovversivi” su Mattarella (Di giovedì 13 maggio 2021) Mattarella e Marco Gervasoni, vicenda inquietante. La storia del professore trattato come un pericoloso sovversivo preoccupa e non poco. Indagato per vilipendio al presidente Mattarella a mezzo social su twitter solo per aver espresso critiche politiche contrarie ai mainstrem dilagante fa orrore. “La cosa curiosa è che il mio profilo è pubblico, e tutti possono andare a vedere cosa ho scritto: quindi non so perché ci sia stato bisogno di cercare altre prove scaricando tutti i miei materiali e portando via due pc”. Il professor Gervasoni, editorialista del Giornale e – guarda caso- vicino a FdI, come lui stesso afferma, e di idee sovraniste, finisce nel tritacarne dei gendarmi del pensiero corretto. All’Adnkronos il professore ha rilasciato una lunga intervista. Insulti a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021), vicenda inquietante. La storia del professore trattato come un pericoloso sovversivo preoccupa e non poco. Indagato per vilipendio al presidentea mezzo social su twitter solo per aver espresso critiche politiche contrarie ai mainstrem dilagante fa orrore. “La cosa curiosa è che il mio profilo è pubblico, e tutti possono andare a vedere cosa ho scritto: quindi non soci sia stato bisogno di cercare altre prove scaricando tutti i miei materiali e portando via due pc”. Il professor, editorialista del Giornale e – guarda caso- vicino a FdI, come lui stesso afferma, e di idee sovraniste, finisce nel tritacarne dei gendarmi del pensiero corretto. All’Adnkronos il professore ha rilasciato una lunga intervista. Insulti a ...

Advertising

petergomezblog : Offese a Mattarella, perquisizioni del Ros per 11 indagati: anche il professore Marco Gervasoni e due giornalisti - rtl1025 : ?? Minacce al Presidente #Mattarella, indagine Ros: perquisito il professor Marco #Gervasoni. - CarloStagnaro : In un paese libero non c'è spazio per reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica. Pro… - APrasedi : @fratotolo2 @Capezzone @aciapparoni @AzzurraBarbuto @marco_gervasoni Solidarietà anche da parte mia !! Incommentabi… - BPedrali : RT @fratotolo2: In attesa del dissequestro del mio account, userò questo. Sono ovviamente estranea ai fatti. Basta scorrere i miei tweet. R… -