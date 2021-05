Lotteria degli scontrini | estrazione del 13 maggio I biglietti vincenti

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 13 maggio 2021), il calendario delle estrazioni: si parte l’11 marzo. Ma le possibilità di vincere sono decisamente ridotte. L’11 marzo si procede con la primadella, una delle scommesse del governo Conte per rilanciare la spesa e soprattutto per limitare l’uso del contante, andando così a contrastare l’evasione fiscale. Andiamo a ripassare il calendario delle estrazioni per quanto riguarda la, così da non farci trovare impreparati., il calendario delle estrazioni Di seguito il calendario delle estrazioni mensili per quanto riguarda la...