LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7 2-1, Internazionali Roma in DIRETTA: serie di break in avvio di terzo set (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 40-15 Gran diritto diagonale in uscita dal servizio del #4 al mondo. 30-15 Doppio fallo di Thiem, il terzo. 30-0 Chiusura a rete dell’austriaco in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto d Thiem. 2-1 CONTRObreak Thiem! Gran risposta profonda del classe 1993. 30-40 PALLA DEL CONTRObreak DI Thiem! Risposta pazzesca dell’austriaco. 30-30 Sonego continua a ricamare da fondocampo dopo aver sfiorato un’altra giocata con la volée di rovescio in acrobazia. 15-30 ANCORA Sonego SPETTACOLARE! Smash vincente dopo aver ricamato le righe e l’approccio ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 40-15 Gran diritto diagonale in uscita dal servizio del #4 al mondo. 30-15 Doppio fallo di, il. 30-0 Chiusura a rete dell’austriaco in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto d. 2-1 CONTRO! Gran risposta profonda del classe 1993. 30-40 PALLA DEL CONTRODI! Risposta pazzesca dell’austriaco. 30-30continua a ricamare da fondocampo dopo aver sfiorato un’altra giocata con la volée di rovescio in acrobazia. 15-30 ANCORASPETTACOLARE! Smash vincente dopo aver ricamato le righe e l’approccio ...

