LIVE Berrettini-Tsitsipas, Internazionali Roma in DIRETTA: Opelka vola ai quarti! L’azzurro tra poco in campo (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-THIEM DALLE 19.00 11.52 Il secondo precedente invece risale al terzo turno degli Australian Open 2019 quando il greco ha vinto in quattro set per (3)6-7 6-4 6-3 7-6(4). Tutti match equilibrati per due giocatori che sono maturati molto nel corso dei mesi. 11.50 Il primo confronto è avvenuto nel 2017 nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open: il greco vinse in tre set tutti decisi ai tie-break in un match molto equilibrato. 11.48 Quarto confronto tra i due tennisti: Stefanos Tsitsipas è in vantaggio 3-0 nei precedenti. L’ultimo non si è giocato negli ottavi di finale degli Australian Open per il ritiro senza giocare di Matteo Berrettini. 11.46 Reilly Opelka ha appena battuto 7-6(6) 6-4 Alsan ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-THIEM DALLE 19.00 11.52 Il secondo precedente invece risale al terzo turno degli Australian Open 2019 quando il greco ha vinto in quattro set per (3)6-7 6-4 6-3 7-6(4). Tutti match equilibrati per due giocatori che sono maturati molto nel corso dei mesi. 11.50 Il primo confronto è avvenuto nel 2017 nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open: il greco vinse in tre set tutti decisi ai tie-break in un match molto equilibrato. 11.48 Quarto confronto tra i due tennisti: Stefanosè in vantaggio 3-0 nei precedenti. L’ultimo non si è giocato negli ottavi di finale degli Australian Open per il ritiro senza giocare di Matteo. 11.46 Reillyha appena battuto 7-6(6) 6-4 Alsan ...

