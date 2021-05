LA VERSIONE DI GRECO. Sto uscendo: l'ultimo sms di Giulio Regeni e il processo ai fantasmi (PODCAST) (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 25 gennaio 2016, alle 19:41, Giulio Regeni ha inviato un SMS con scritto: “Sto uscendo”. Il ricercatore italiano, che doveva raggiungere alcuni amici in Piazza Tahrir, al Cairo, non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo messaggio prima di sparire e incontrare la morte. Da quel giorno, in una escalation di depistaggi, è iniziato il calvario della famiglia Regeni che oggi chiede verità e giustizia per un ragazzo ucciso per ragioni ancora misteriose. E il processo, atteso per il 25 maggio 2021, parte in salita con l’Egitto che cerca ancora di nascondere i quattro ufficiali accusati dell’omicidio e che, a oggi, sono come fantasmi. Ospiti della puntata: la giornalista e inviata di HuffPost Angela Mauro e lo storico e giornalista Umberto Gentiloni. “La ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 25 gennaio 2016, alle 19:41,ha inviato un SMS con scritto: “Sto”. Il ricercatore italiano, che doveva raggiungere alcuni amici in Piazza Tahrir, al Cairo, non sapeva che quello sarebbe stato il suomessaggio prima di sparire e incontrare la morte. Da quel giorno, in una escalation di depistaggi, è iniziato il calvario della famigliache oggi chiede verità e giustizia per un ragazzo ucciso per ragioni ancora misteriose. E il, atteso per il 25 maggio 2021, parte in salita con l’Egitto che cerca ancora di nascondere i quattro ufficiali accusati dell’omicidio e che, a oggi, sono come. Ospiti della puntata: la giornalista e inviata di HuffPost Angela Mauro e lo storico e giornalista Umberto Gentiloni. “La ...

