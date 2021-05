La debole risposta Usa all’escalation tra Israele e Gaza (Di giovedì 13 maggio 2021) L’escalation tra Israele e Gaza ha messo in evidenza tutti i limiti della politica estera mediorientale del presidente americano Joe Biden. Fin dal suo insediamento, il nuovo inquilino della Casa Bianca si è concentrato sul fronte asiatico e sulla minaccia russa piuttosto che sul dossier mediorientale, puntando su un graduale disimpiego americano da un’area in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 maggio 2021) L’escalation traha messo in evidenza tutti i limiti della politica estera mediorientale del presidente americano Joe Biden. Fin dal suo insediamento, il nuovo inquilino della Casa Bianca si è concentrato sul fronte asiatico e sulla minaccia russa piuttosto che sul dossier mediorientale, puntando su un graduale disimpiego americano da un’area in InsideOver.

