Klopp | “Champions? Siamo in corsa | adesso giochiamo come vogliamo”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Intervistato da Sky Sports UK, Jurgenha parlato della vittoria del Liverpool sul Manchester United: “È stata una grande lotta, con un gioco intenso,dovrebbe accadere in tutti i derby. È la mia prima vittoria all’Old Trafford, direi che è arrivata con buon tempismo. Ne avevamo bisogno e l’abbiamo meritata. Abbiamo reagito molto bene al loro primo gol, dovestati sfortunati. Non abbiamo fatto bene nei primi quindici minuti, ma poi abbiamo preso il controllo e abbiamo potuto giocarevolevamo.ancora inper la. Questo è tutto quello che avremmo potuto fare stasera.dobbiamo recuperare in fretta e ripartire. Abbiamo giocato una buona partita, facendo abbastanza per vincere”. Foto: Twitter ...

Ultime Notizie dalla rete : Klopp Champions

...un salvataggio sulla linea e prima del fischio finale arriva il poker di Salah che può far partire definitivamente l'esultanza di. Il tecnico tedesco sale a 60 punti a - 4 dalla zona......United con i suoi 70 punti è già certo della qualificazione alla prossima edizione della... Jurgeninvece dovrebbe puntare su Roberto Firmino in attacco al posto di Diogo Jota, ma il ...Con 96 reti è a una rete da Adebayor e a otto dal primato assoluto di Drogba in testa con 104. Ciò che è più importante in zona Champions. Klopp ne parla alla BBC. SODDISFATTO - Il tecnico è ...Il Borussia Dortmund supera il Lipsia e si aggiudica la DFB-Pokal. Il Liverpool batte 4-2 il Manchester United ad Old Trafford. Il Chelsea cade in casa con l’Arsenal e fallisce il controsorpasso ...