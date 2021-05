“Jetski” è il punto di partenza di Sheng

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 13 maggio 2021)è una nota di colore vivace dopo le tinte dark dei primi titoli dell’album. Ha anticipato il disco di un anno, test d’ingresso nelle cuffie della fanbase passato a pieni voti. Lo scenario narrato porta decisamente oltreconfine, su unrombante a largo delle spiagge della West Coast. Non è da meno il video, lontano dall’ostentazione e dai cliché che ormai dilagano in quelli italiani. Ha riscosso feedback sorprendenti da parte di critica e pubblico, e totalizzato circa 83000 click su Spotify. La base di Brvss strizza l’occhio alla trap USA e al pop, le linee melodiche e il testo accattivante permettono di memorizzare il tutto molto in fretta. Negli ultimi live pre-covid il pubblico ha cantatopraticamente all’unisono. Il videoclip, quasi 80000 views all’attivo su YouTube, traduce il brano attraverso coreografie di ...