Jennifer Lopez e Ben Affleck | «una reunion che fa bene ad entrambi»

(Di giovedì 13 maggio 2021) La persona giusta, al momento giusto. Un modo di dire che si usa spesso quando nasce un nuovo amore. In realtà, Jennifer Lopez e Ben Affleck si conoscevano già, erano persino arrivati ad un passo dal matrimonio. E, a dirla tutta, per adesso non si sa neppure se tra i due sia riscoppiata la passione oppure si stiano frequentando in amicizia. Certo è che sia la cantante che l’attore sono reduci da cocenti delusioni sentimentali.

Se Brad Pitt eAniston non ne vogliono sapere di tornare insieme, non resta che "accontentarci" dei Bennifer 2.0 . Sì, perché la notizia del ritorno di fiamma trae Ben Affleck dopo 17 (!!!) anni sembra proprio essere ufficiale, tra scambi di e - mail e un weekend nel Montana. Ma andiamo con ordine. Riepilogo veloce : JLo e Affleck avevano ...... fedele hairstylist delle star, ci regala un assaggio hair della calda stagione in arrivo postando su Instagram uno dei suoi ultimi look scolpiti sulla chioma della vulcanica. Nessuna ...Secondo un insider, la cantante e l’attore si sarebbero ritrovati nel momento perfetto, entrambi scottati da due love story finite male: «Erano nello stesso mood». Nel frattempo lei è volata a Miami p ...Aspettando di vedere se davvero c'è un Bennifer 2.0, puoi scoprire com'era nato l'acronimo che unisce i nomi di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Il soprannome è tornato in auge nelle ultime settimane, gr ...