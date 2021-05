Indice Rt e zona rossa, le Regioni chiedono l'abolizione. Ma Speranza non ci sta (Di giovedì 13 maggio 2021) Le Regioni hanno presentato al Governo il piano: si punta a mettere in soffitta l?Rt, a basare le chiusure sull?incidenza e sul numero dei ricoveri, a un graduale abbandono del sistema... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 maggio 2021) Lehanno presentato al Governo il piano: si punta a mettere in soffitta l?Rt, a basare le chiusure sull?incidenza e sul numero dei ricoveri, a un graduale abbandono del sistema...

Advertising

zazoomblog : Indice Rt e zona rossa le Regioni chiedono labolizione. Ma Speranza non ci sta - #Indice #rossa #Regioni #chiedono - PasqualeCacace5 : RT @cn1926it: #Campania, il nuovo indice #RT apre alla zona bianca: ricoveri in calo - Mariang47614228 : RT @enricoballetto: @1000_best Rischio zona arancione in Lombardia.Per aumento indice Rt. a) cresce il rapporto sintomatici/infetti totali,… - infoitinterno : Lecco, scampato il rischio zona arancione. E l'indice Rt puntuale potrebbe andare in pensione - cn1926it : #Campania, il nuovo indice #RT apre alla zona bianca: ricoveri in calo -