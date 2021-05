Il pc per il gaming che sembra una Nintendo Switch (Di giovedì 13 maggio 2021) Simile nelle linee ma più grande e potente, OneXPlayer arriva dalla Cina e si pone come alternativa alla console giapponese, ma guarda oltre i videogiochi Nintendo Switch è un successo che continua a macinare vendite e attirare l’interesse di pubblico e pure delle altre aziende, come dimostra OneXPlayer, un pc gaming ispirato proprio alle linee della più nota console portatile, pur discostandosene per dimensioni, peso e potenza. Dotata di schermo lcd da 8,4 pollici, con risoluzione 2560×1600 pixel, formato 16:10 e densità di pixel di 358 ppi, offre diverse opzioni lato processori Intel Tiger Lake con altrettanti tagli di memoria (500GB, 1TB, 2TB), oltre a controller integrati che includono levette analogiche, pulsanti laterali e tasti funzione utili per navigare. Ideata da One-Netbook Technology, azienda cinese specializzata nello ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Simile nelle linee ma più grande e potente, OneXPlayer arriva dalla Cina e si pone come alternativa alla console giapponese, ma guarda oltre i videogiochiè un successo che continua a macinare vendite e attirare l’interesse di pubblico e pure delle altre aziende, come dimostra OneXPlayer, un pcispirato proprio alle linee della più nota console portatile, pur discostandosene per dimensioni, peso e potenza. Dotata di schermo lcd da 8,4 pollici, con risoluzione 2560×1600 pixel, formato 16:10 e densità di pixel di 358 ppi, offre diverse opzioni lato processori Intel Tiger Lake con altrettanti tagli di memoria (500GB, 1TB, 2TB), oltre a controller integrati che includono levette analogiche, pulsanti laterali e tasti funzione utili per navigare. Ideata da One-Netbook Technology, azienda cinese specializzata nello ...

Ultime Notizie dalla rete : per gaming [ESAURITE] PS5: nuove disponibilità su Gamestop oggi alle 15:30! Mentre su Amazon impazzano le offerte della Amazon Gaming Week in cui, per altro, vi abbiamo da poco segnalato anche le ottime offerte dedicate ai giochi per PlayStation 5 , restiamo ora in casa Sony per segnalarvi, anche questa settimana, quella che ...

Le cuffie Corsair Virtuoso raddoppiano: arriva la versione RGB Wireless XT Si tratta di cuffie dalle forme eleganti e non aggressive, come normalmente capita per le cuffie gaming. Sono anche comode grazie all'imbottitura aggiuntiva dei morbidi padiglioni in memory foam di ...

Il pc per il gaming che sembra una Nintendo Switch Wired.it Samsung a breve potrebbe annunciare uno smartphone da gaming Il colosso sudcoreano ha registrato due 'catchphrase' che fanno pensare a un imminente lancio del suo primo smartphone da gaming.

Recensione Philips Momentum 4K 27 : un IPS versatile Philips Momentum 4K 278M1R è un prodotto che può far gola ai gamer, ai professionisti e anche ai classici utenti domestici. In questa prova vedremo come si ...

