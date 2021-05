Grave perdita per il cinema: muore “l’altro” James Bond (Di giovedì 13 maggio 2021) Si è spento quello che veniva definito un po’ da tutti l’altro James Bond. È venuto a mancare infatti Neil Connery, fratello di Sean. Tutti i James Bond (Google Images)Era considerato in un certo senso “l’altro” James Bond, non perché avesse preso parte alla saga dell’agente 007, ma per ben altri motivi. L’attore in questione, infatti, durante la sua carriera ha partecipato ad alcuni film che si ispiravano proprio all’agente segreto più famoso del mondo. Stiamo parlando naturalmente di Neil Connery, fratello di Sean. Nato ad Edimburgo il 16 dicembre 1938, ha fatto il proprio debutto nel cinema nel 1967 con il film OK Connery. La pellicola era liberamente ispirata al noto agente 007. L’interprete scozzese ha poi preso ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 maggio 2021) Si è spento quello che veniva definito un po’ da tutti. È venuto a mancare infatti Neil Connery, fratello di Sean. Tutti i(Google Images)Era considerato in un certo senso “, non perché avesse preso parte alla saga dell’agente 007, ma per ben altri motivi. L’attore in questione, infatti, durante la sua carriera ha partecipato ad alcuni film che si ispiravano proprio all’agente segreto più famoso del mondo. Stiamo parlando naturalmente di Neil Connery, fratello di Sean. Nato ad Edimburgo il 16 dicembre 1938, ha fatto il proprio debutto nelnel 1967 con il film OK Connery. La pellicola era liberamente ispirata al noto agente 007. L’interprete scozzese ha poi preso ...

