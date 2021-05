Estrazioni del lotto di oggi | giovedì 13 maggio 2021 | i numeri vincenti

(Di giovedì 13 maggio 2021) In diretta a partire dalle ore 20 ledele del 10 edi13. Diamo uno sguardo aisulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con idell’estrazionedi1313BARICAGLIARIFIRENZEGENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIA NAZIONALEritardatari La prima ...

Advertising

pittafrizza : ma- perchè questa lineup così random?? mi fa ridereee fhjdfjksjd sembra che li abbiano pescati a caso tipo le estra… - CorriereCitta : Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 13 maggio 2021: ecco i numeri vincenti di stasera - news_mondo_h24 : Lotteria degli scontrini, estrazione del 13 maggio. I biglietti vincenti - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 13 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di giovedì 13 maggio 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni del

... potrete trovare la combinazione a fondo pagina, ma in alternativa è possibile verificare la propria giocata andando a visualizzare lo storico dellesul sito nella sezione "...Le tresettimanali avvengono il martedì, giovedì e sabato. Ad essere estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar. I numeri ritardatariSuperEnalotto ...L'estrazione di Simbolotto, il nuovo gioco legato al Lotto, di oggi giovedì 13 maggio 2021: la combinazione di simboli e numeri in diretta ...Segui in diretta le estrazioni di oggi 13 maggio di SuperEnalotto Lotto 10eLotto Simbolotto: Jackpot, ultimi numeri estratti, curiosità.