Estetiste | mediche | maghe | erboriste Le nostre antenate tra la cura del corpo e il diritto al piacere

L'epidemia allenta la morsa e, incoraggiare da sprazzi di sole, stiamo uscendo dalle nostre tane e dal lungo isolamento sociale. Ci guardiamo allo specchio e qualche volta non ci riconosciamo, con i ...Diego manteneva una schiera di persone, che chiedevano soldi per qualsiasi necessità : vacanze, visite, parrucchieri,, odontoiatra, bollette telefoniche, beni alimentari. E anche ...Ricorrendo a un tattoo o al trucco permanente è possibile «nascondere» i segni lasciati dagli interventi chirurgici, ma anche quelli delle malattie della pelle che possono a mettere a disagio il pazie ...In questi giorni si parla spesso degli effetti nocivi di alcuni vaccini sulle persone che hanno adoperato trattamenti con filler e botulino, notizia ridimensionata dai chirurghi plastici ...