Enrico Letta partecipa alla manifestazione pro-Israele: è polemica (Di giovedì 13 maggio 2021) Sta provocando molte polemiche la partecipazione di Enrico Letta alla veglia pro-Israele andata in scena, nel pomeriggio di ieri, a Roma. Il segretario del Pd è salito sul palco della manifestazione dove si sono alternati, tra gli altri, anche Maria Elena Boschi, Antonio Tajani, Virginia Raggi, Carlo Calenda e Matteo Salvini. “Crediamo che questa drammatica vicenda debba cessare immediatamente. Sono qui per esprimere solidarietà per le vittime. Ho anche telefonato all’ambasciatrice della comunità palestinese in Italia perché crediamo che la prima cosa da fare in questo momento sia quella di unirci nel lutto e nella richiesta di un cessate il fuoco – ha detto Enrico Letta ai cronisti a margine della manifestazione -. Noi chiediamo che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Sta provocando molte polemiche lazione diveglia pro-andata in scena, nel pomeriggio di ieri, a Roma. Il segretario del Pd è salito sul palco delladove si sono alternati, tra gli altri, anche Maria Elena Boschi, Antonio Tajani, Virginia Raggi, Carlo Calenda e Matteo Salvini. “Crediamo che questa drammatica vicenda debba cessare immediatamente. Sono qui per esprimere solidarietà per le vittime. Ho anche telefonato all’ambasciatrice della comunità palestinese in Italia perché crediamo che la prima cosa da fare in questo momento sia quella di unirci nel lutto e nella richiesta di un cessate il fuoco – ha dettoai cronisti a margine della-. Noi chiediamo che ...

Advertising

LegaSalvini : ENRICO LETTA NON STA SERENO - ilfoglio_it : Diverse forze politiche hanno supportato la manifestazione. In piazza si sono visti Enrico Letta, Matteo Salvini, C… - fattoquotidiano : Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matte… - UNY_NGO : RT @sostengoi40: Mentre in Palestina una pioggia di razzi da Israele uccide anche 10 bambini, Enrico Letta sul palco con Salvini, Tajani… - pinocampi : Manifestazione pro-Israele a Roma, anche Enrico Letta sul palco con Salvini, Tajani e Boschi – Video… -