Elon Musk, addio ai Bitcoin: non si potrà acquistare la Tesla (Di giovedì 13 maggio 2021) Elon Musk dopo il matrimonio con la criptovaluta Bitcoin annuncia il dietrofront: effetti immediati dopo il tweet Getty ImagesElon Musk rigetta i Bitcoin, almeno per il momento. Non si potranno più acquistare le macchine elettriche della sua creatura, la Tesla, con la criptovaluta. Eppure a febbraio scorso era bastato l’annuncio che andava proprio in senso opposto a quello di oggi che fece aumentare il valore di Bitcoin. Erano bastati dei tweet con la parola della criptovaluta, una sorta di preparazione al terreno per l’annuncio, e fece schizzare il valore alle stelle. Il motivo è che l’attività di attività di mining per la creazione di Bitcoin è troppo dispendiosa in termini ambientali, soprattutto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021)dopo il matrimonio con la criptovalutaannuncia il dietrofront: effetti immediati dopo il tweet Getty Imagesrigetta i, almeno per il momento. Non si potranno piùle macchine elettriche della sua creatura, la, con la criptovaluta. Eppure a febbraio scorso era bastato l’annuncio che andava proprio in senso opposto a quello di oggi che fece aumentare il valore di. Erano bastati dei tweet con la parola della criptovaluta, una sorta di preparazione al terreno per l’annuncio, e fece schizzare il valore alle stelle. Il motivo è che l’attività di attività di mining per la creazione diè troppo dispendiosa in termini ambientali, soprattutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - sole24ore : Elon #Musk sconfessa #Bitcoin: niente più acquisti di #Tesla con la valuta digitale: - ilpost : Elon Musk ha detto che le Tesla non si potranno più comprare con i bitcoin, almeno finché non verranno prodotti con… - paninoelistino : E pensare che qualche settimana fa, durante la pubblicazione dei conti di Tesla Elon Musk ha dichiarato di aver ven… - Euristic3000 : RT @sgretolatore: Da grande voglio manipolare i mercati come li manipola Elon Musk -