doValue | portafoglio gestito in crescita a 161 | 2 miliardi nel primo trimestre

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha registrato ricavi lordi pari a 123,7 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto agli 84,3 milioni di euro del2020. I ricavi di Servicing di asset NPL, UTP e REO, principale attività die pari al 90% dei ricavi consolidati, ammontano a 111 milioni di euro (+47%), mentre i ricavi da Co-Investimento e i ricavi da Prodotti Ancillari e Attività Minori sono stati di 12,6 milioni di euro (+42%). L’EBITDA, esclusi gli elementi non ricorrenti, è pari a 35,8 milioni di euro, in aumento dell’83% rispetto ai 19,5 milioni di euro del2020. In termini di incidenza sui ricavi, l’EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti è pari al 29%, rispetto ...

Nel corso del trimestre, ilgestito ha visto la presa in carico del mandato Icon per 2,... Guardando ai prossimi mesi,evidenzia che il "mercato del servicing in Sud Europa continua ...InoltreGreece ha "completato con successo la presa in carico sui propri sistemi delIcon per circa 2,6 miliardi (Gross Book Value) sottoscritto e annunciato nel 2020". Il gruppo ...DoValue, società quotata sull'MTA e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha registrato ricavi lordi pari a 123,7 milioni ...Il gruppo ha sottoscritto nuovi contratti di servicing con banche e investitori internazionali nel settore del credito per un ammontare di oltre 2 miliardi di gross book value da inizio anno. In attes ...