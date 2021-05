Denise Pipitone: La rivelazione a ‘La vita in diretta’. Cos’è successo (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutti ormai sono col fiato sospeso ad attendere i nuovi sviluppi sul caso della sparizione della piccola Denise Pipitone, e tante sono le trasmissioni che se ne stanno occupando da quando il tutto è tornato alla ribalta grazie alla ormai nota ragazza russa Olesya Rostova che si pensava fosse la bambina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La vita In Diretta (@vitaindiretta) Le segnalazioni Da allora i riflettori si sono riaccesi e si stanno susseguendo le notizie, tra intercettazioni mai divulgate, testimonianze mal interpretate e tante stranezze che hanno costellato questo caso dall’inizio. Anomalie che stanno venendo alla luce oggi per fortuna e che fanno ben sperare, soprattutto perché pare ci siano anche delle segnalazioni di chi forse dopo 17 anni ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutti ormai sono col fiato sospeso ad attendere i nuovi sviluppi sul caso della sparizione della piccola, e tante sono le trasmissioni che se ne stanno occupando da quando il tutto è tornato alla ribalta grazie alla ormai nota ragazza russa Olesya Rostova che si pensava fosse la bambina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaIn Diretta (@indiretta) Le segnalazioni Da allora i riflettori si sono riaccesi e si stanno susseguendo le notizie, tra intercettazioni mai divulgate, testimonianze mal interpretate e tante stranezze che hanno costellato questo caso dall’inizio. Anomalie che stanno venendo alla luce oggi per fortuna e che fanno ben sperare, soprattutto perché pare ci siano anche delle segnalazioni di chi forse dopo 17 anni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'avvocato della mamma di Denise Pipitone ha ricevuto un'interessante lettera anonima: ecco gli scenari mai chiariti nella… - zazoomblog : La vita in diretta cosa contiene la lettera anonima su Denise Pipitone? Cosa dichiara l’Avvocato Frazzitta -… - Aniram01995611 : RT @MissingDeniseMp: ?? #MISSING DENISE PIPITONE ! >> NON SMETTEREMO MAI DI RIPETERE, CHI SA PARLI !! Piera Maggio ? #SIAMOTUTTIDENISE !… -