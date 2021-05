Crotone-Hellas Verona | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il posticipo del giovedì traedchiuderà la 36a giornata di Serie A 2020-21. I pitagorici sono già retrocessi in B mentre la squadra di Juric non può raggiungere più un piazzamento in Europa. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Lopes, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Luperto, Rojas, Zanellato, Rispoli, Petriccione, Di Carmine, Vulic, Riviere. All. Cosmi.(3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Rüegg, Tamèze, Ili?, Lazovi?; Baràk, Zaccagni; Kalini?. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Veloso, Faraoni, Salcedo, Çetin, Magnani, Sturaro, Bessa, Colley, Lasagna. All. Juric. Foto:...

