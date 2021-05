Covid | Figliuolo | a luglio contiamo vaccinare 60% popolazione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì per i 40enni "iniziamo le prenotazioni" e "saranno vaccinati a giugno. Gli "ultraottantenni li abbiamo messi in sicurezza, siamo all'81%. Qui in Veneto sono addirittura al 98% di prima ...

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - saluteinforma : Vaccini anti Covid, Figliuolo alle Regioni: "Dal 17 maggio prenotazioni anche per i 40enni" - infoitinterno : Covid Lombardia, Fontana: 'Sì di Figliuolo a ridistribuzione dosi del vaccino AstraZeneca' - infoitinterno : Figliuolo: a giugno la spallata al covid con i vaccini nelle aziende. Bene open day

Le prime vaccinazioni sui luoghi di lavoro partono da due cantine indicate dalla Coldiretti alla struttura di supporto del commissario straordinario all'Emergenza, generale Francesco Paolo. L'appuntamento con le prime somministrazioni ad agricoltori e dipendenti è a partire dalle ore 9 di domani, domenica 16 maggio, nella cooperativa Cantina di Solopaca in via Bebiana 44 a ......ore nel nord si redistribuiscono le dosi che arrivano dal Sud recuperato dal generale(... una volta chiusa la fase tre avremo un'arma in più per combattere il". Ma poi " dopo la caduta ...L'Ema avvia l'esame del vaccino anti Covid della cinese Sinovac L'Agenzia europea del Farmaco ha avviato la cosiddetta rolling review, o revisione progressiva, del vaccino anti Covid messo a punto dal ...Secondo la lista stilata da Governo, Regioni e Inaili si partirà con due milioni di commercianti al dettaglio, 1 milione e passa di addetti ai servizi di ristorazione e con i lavoratori del settore tr ...