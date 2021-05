Covid e vaccini, tutti gli effetti collaterali descritti dall'Aifa per Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson (Di giovedì 13 maggio 2021) Quali sono gli effetti collaterali dei vaccini a mRna ( Pfizer e Moderna ) e a vettore virale ( AstraZeneca e Johnson & Johnson ). Ecco i dettagli pubblicati sul sito dell'Aifa (Agenzia italiana del... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 maggio 2021) Quali sono glideia mRna () e a vettore virale (). Ecco i dettagli pubblicati sul sito dell'(Agenzia italiana del...

Advertising

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - fattoquotidiano : “La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende… - zazoomblog : Covid e vaccini tutti gli effetti collaterali descritti dallAifa per Pfizer Moderna AstraZeneca e Johnson & Joh… - klemkl : RT @Corriere: Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande festa dell’Int… -