(Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “? Mi auguro che già la prossima settimana ci possa essere un allungamento almeno di un’ora o anche di due ore. E credo che il mese dipossa essere un mese dove poter valutare l’ipotesi diil”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite del programma “Vediamoci chiaro” su Tv2000.“Dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo – ha aggiunto– altrimenti perdiamo credibilità. Se ogni mese somministriamo 15 milioni di dosi di vaccino significa che da qui a luglio somministreremo 45 milioni che sommati ai 25 milioni già somministrati arriviamo a oltre 60 milioni di vaccini. Quindi credo che a fine luglio saremo in una percentuale di immunizzazione importante che ci permetterà anche di prendere in ...

Advertising

IlFattoNisseno : Covid, commissario Costa: “Sicilia presto in zona gialla” - messina_oggi : Covid, Costa “A giugno potremmo abolire il coprifuoco”ROMA (ITALPRESS) - 'Coprifuoco? Mi auguro che già la prossima… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Costa “A giugno potremmo abolire il coprifuoco” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Costa “A giugno potremmo abolire il coprifuoco” - - CorriereCitta : Covid, Costa “A giugno potremmo abolire il coprifuoco” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

Sky Tg24

...di togliere le mascherine all'aperto'.'Sulla questione del 'green pass' - ha proseguito- c'è ... Se un nostro concittadino contrae ilviene curato gratuitamente e il vaccino viene ...Per quanto riguarda invece il vaccino anti -di Pfizer "il richiamo viene fatto a 42 giorni e ... "Ci siamo assunti la responsabilità di fare questa scelta - ha precisato- che non è ...ROMA - “Coprifuoco? Mi auguro che già la prossima settimana ci possa essere un allungamento almeno di un’ora o anche di due ore. E credo che il mese di giugno possa essere un mese dove poter valutare ...Il commissario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo: “Se gli arrivi di vaccini a giugno saranno coerenti con la mia stima, quindi, saranno dai 20 milioni in su, una volta messi al sicuro ...