Covid | alunni positivi | scuola chiusa a San Leucio del Sannio

"Avendo avuto comunicazione di positività Covid-19 da parte di qualche alunno dell'Istituto Comprensivo Settembrini di San Leucio del Sannio, ho ritenuto necessario predisporre, con effetto immediato, la sospensione delle lezioni per ogni ordine e grado". Così su facebook il sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace. "La ripresa delle attività didattiche in presenza – annuncia il primo cittadino – è fissata per martedì 18 maggio. Parimenti anche il servizio di trasporto con scuolabus è sospeso con effetto immediato e fino a data da destinarsi. Eventuali nuovi azioni, provvedimenti e comunicazioni saranno resi noti tempestivamente alla Cittadinanza".

