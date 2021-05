Consulta: Coraggio, ‘rilevanti settori in cui valori soggetti ad evolversi società’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mg. (Adnkronos) – – “Le questioni affrontate dalla Corte nel corso del 2020 riguardano, come sempre, le più svariate materie, ma non c’è dubbio che una particolare rilevanza assumono quei settori in cui i valori espressi dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione dell’evolversi della realtà etico-sociale”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, durante la riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020.“Non si deve infatti dimenticare – ha aggiunto – che, nella maggior parte dei casi, nelle norme fondamentali dei primi dodici articoli della Costituzione, e in genere in quelle contenute nel Titolo I, sono appunto i ‘valori” che vengono in gioco; e si tratta, spesso, degli ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mg. (Adnkronos) – – “Le questioni affrontate dalla Corte nel corso del 2020 riguardano, come sempre, le più svariate materie, ma non c’è dubbio che una particolare rilevanza assumono queiin cui iespressi dalle norme costituzionali sono piùalla pressione dell’della realtà etico-sociale”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo, durante la riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020.“Non si deve infatti dimenticare – ha aggiunto – che, nella maggior parte dei casi, nelle norme fondamentali dei primi dodici articoli della Costituzione, e in genere in quelle contenute nel Titolo I, sono appunto i ‘” che vengono in gioco; e si tratta, spesso, degli ...

